Fisco, la svolte dal governo Meloni: "Norme chiare ed eque", ecco cosa cambia

Elisa Calessi 23 luglio 2024

Continua la rivoluzione del sistema fiscale. Ieri il consiglio dei ministri ha approvato i primi tre testi unici della delega fiscale: il primo sulle sanzioni penali e amministrative in materia tributaria, il secondo sui tributi erariali minori e il terzo sulla giustizia tributaria. Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, ha parlato di una «svolta per il nostro sistema fiscale, che, grazie al governo Meloni, continua a percorrere con determinazione il sentiero della semplificazione, andando incontro alle esigenze di cittadini e imprese». Ha aggiunto che «si tratta di provvedimenti che razionalizzano e coordinano le norme esistenti in materia tributaria che porteranno al sistema e ai contribuenti un beneficio generalizzato».Leo ha poi sottolineato che il governo ribadisce il proprio impegno a lavorare per un sistema fiscale «più chiaro, equo ed efficiente, che possa sostenere la crescita economica del Paese e favorire lo sviluppo». Le priorità del governo, in questo settore, sono la «semplificazione normativa» e «l’ordine nel sistema impositivo» così da rendere l’Italia un Paese più attrattivo per gli investimenti e più competitivo a livello internazionale. Ed è con questo spirito che continueremo a lavorare, consapevoli che un quadro normativo chiaro non è solo fondamentale, ma ci allinea alle principali economie europee». (...)