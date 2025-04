Gp Spagna, Marc Marquez domina in Sprint race: Pecco Bagnaia terzo

Per il momento non sembra esserci storia nemmeno a Jerez. Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Spagna e si conferma la lepre da rincorrere, nonostante le difficoltà avute nella giornata di ieri. Ancora una volta, lo spagnolo ha preceduto al traguardo il fratello Alex Marquez, secondo, e Francesco Bagnaia, terzo. Sino ad ora Marc ha trionfato in tutte le sprint stagionali: fatta eccezione per il primo passaggio odierno di Quartararo, l'otto volte iridato ha passato in testa tutti i giri delle gare del sabato.

"Non è stato semplice correre con questa temperatura e nel finale ho avuto qualche sofferenza. In avvio avevo più ritmo di Quartararo e ho deciso di sorpassarlo subito, per poi gestire", ha raccontato Marc Marquez nel post gara. Continua, invece, a non sbocciare l'amore tra Pecco Bagnaia e le gare del sabato. Le difficoltà segnalate dal pilota di Chivasso sono sempre le solite: difficoltà a guidare la moto con metà del serbatoio, a sorpassare e trovare il giusto bilanciamento. "Per me è stata la solita Sprint. Purtroppo, questo tipo di gara rimane un mio limite, pur guidando allo stesso modo della domenica. Finisco sempre la corsa nella posizione di partenza", ha dichiarato Pecco.

Nonostante la caduta nella sprint, Fabio Quartararo si ricorderà certamente a lungo di questo sabato a Jerez. Il francese, infatti, ha conquistato una clamorosa pole position (in 1'35"610), riportando la Yamaha davanti a tutti dopo 1134 giorni (Indonesia 2022). La prestazione del Diablo non solo ricorda a chi se ne fosse dimenticato del suo immenso talento, ma conferma i passi in avanti dalla casa di Iwata. Rispetto alla qualifica dello scorso anno, infatti, Quartararo è migliorato di circa 1"400. Per la gara di domani i favoriti per il podio rimangono comunque i Marquez e Bagnaia.