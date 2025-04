25 aprile, gli attacchi a Giorgia Meloni non finiranno mai

Amici di centrodestra, è finito il tempo di giustificarsi e di stare in difesa. È semplicemente incredibile che, ogni 25 aprile, i tifosi (più o meno espliciti) di altre dittature passate e presenti si mettano a dare lezioni di libertà e a organizzare esami di antifascismo. Peggio: è ancora più surreale che questi esami di antifascismo non finiscano mai. Qualunque giustificazione, qualunque argomento, non basta mai. E allora facciamola finita con questo rituale di degradazione per cui più di mezzo paese viene sottoposto a una sorta di analisi del sangue. Anche perché il teorema si tramuta presto in sillogismo. Premessa maggiore: tutto può essere descritto come “fascista”, dal presidenzialismo a una politica restrittiva in materia di immigrazione. Premessa minore: come tendenza generale, il centrodestra è maggioritario in Italia rispetto alla sinistra. Conclusione: la mobilitazione antifascista dei progressisti deve essere perenne.

Ora, in particolare nei confronti di Giorgia Meloni e della tradizione politica da cui proviene, certe accuse appaiono davvero incongrue. Non voglio nemmeno risalire al fatto che il Movimento Sociale Italiano abbia regolarmente espresso i suoi rappresentanti in Parlamento dal 1948 al 1994: e quindi non si capisce perché oggi – con effetto retroattivo – si debba negare legittimazione democratica agli eredi di coloro a cui la Repubblica l’ha garantita per quasi cinquant’anni. Ma – e questo dovrebbe chiudere ogni dibattito – i conti con il fascismo sono stati regolati una volta per tutte dai discendenti di quella famiglia politica all’inizio del 1995 attraverso quella che fu chiamata “svolta di Fiuggi”. Fu sciolto il vecchio partito, nacque Alleanza Nazionale con la guida di Gianfranco Fini, e nelle tesi approvate in quella circostanza furono inserite parole definitive che qui trascrivo appositamente in corsivo: È giusto chiedere alla destra italiana di affermare senza reticenza che l’antifascismo fu un momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato. Non solo: seguì nel 2003 il viaggio di Fini in Israele, con altre parole fortissime sul fascismo, sulle leggi razziali, su Salò.