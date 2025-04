Verissimo, il dramma di Gabriella Carlucci da Toffanin: "Un incidente mortale"

Gabriella Carlucci è stata ospite a Verissimo, il programma d'intrattenimento televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nel corso della lunga intervista, la sorella di Milly ha parlato del suo grave incidente.: A 21 anni ero in Messico e abbiamo avuto un incidente mortale per il mio fidanzato. I miei genitori erano in Italia, le mie sorelle a Los Angeles, e io ero da sola a Città del Messico. Hanno perso le mie tracce per 10 giorni, io mi sono risvegliata in ospedale e ho chiamato le mie sorelle per dire che avevo avuto un incidente. Mia sorella mi ha detto: 'Lascia tutto e vieni a Los Angeles'".

"Mi si era rotta l’orbita destra, tutto il naso, trinciato il nervo facciale, completamente sfigurata - ha proseguito -. Il chirurgo ci disse: 'Metto a posto quello che posso, ma tu dovrai fare una seconda operazione per rimettere a posto il tuo naso'. È stato un percorso completo. Oggi parlare di chirurgia maxilofacciale è semplice, ma all’epoca era difficile. Ho cercato in giro per l’Europa per rimettere a posto tutto. Ci ho messo cinque, sei anni. Il mio naso è un pezzo della mia costola".