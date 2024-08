Auto elettriche, rivolta europea: Stellantis, giù le vendite

30 agosto 2024 a

Il mercato dell'auto europeo arranca, Stellantis va in retromarcia. Le immatricolazioni in Unione Europea, Efta e Regno Unito - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.025.290, lo 0,4% in più dello stesso mese del 2023. Nei primi 7 mesi del 2024 sono state vendute 7.906.191 auto, il 3,9% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso. Molto peggio il bilancio del gruppo franco-italiano controllato a metà dalla Exor degli Agnelli-Elkann. Stellantis a luglio ha immatricolato solo 152.830 auto, il 4,8% in meno (-5,2% solo nell’Ue) dello stesso mese del 2023. Inevitabile la perdita di posizioni. La quota di mercato è scesa dal 15,7% al 14,9%.