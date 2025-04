Giorgia Meloni, Iginio Massari fa impazzire la sinistra: "L'unica che ha saputo ascoltare"

Nel cortile d'onore di Palazzo Chigi, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana", istituito con la legge 59 del 19 aprile 2024, per valorizzare le eccellenze dell'enogastronomia italiana. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha conferito il Premio alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e una delegazione di studenti degli istituti agrari e alberghieri di Roma, testimoni del legame tra le professionalità premiate e le nuove generazioni. Il riconoscimento è stato assegnato a Iginio Massari per l'arte della pasticceria, Carlotta Fabbri per l'arte della gelateria, Franco Pepe per l'arte della pizza, Carlo Petrini per l'arte della gastronomia, Piercristiano Brazzale per l'arte casearia, Maria Francesca Di Martino per l'arte olivicola, Riccardo Cotarella per l'arte vitivinicola e Massimo Bottura per l'arte della cucina