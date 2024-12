The Economist, trionfo Meloni: "Rinascita mediterranea"

11 dicembre 2024 a

A poche ore dall'elogio di Politico, arriva quello dell'Economist. Il portale statunitense ha stilato un lungo encomio nei confronti di Giorgia Meloni, il quotidiano britannico nei confronti del Paese. Secondo il settimanale l'Italia è tra i protagonisti della ripresa economica globale del 2024, con una performance che continua a stupire. Definita "un tempo emblema dei problemi della zona euro", oggi l'Italia è un esempio di progresso economico. Al punto che si posiziona tra i primi cinque Paesi più performanti grazie a miglioramenti significativi su più fronti.

Tra quelli citati dal settimanale, il tasso di disoccupazione sceso ai minimi da oltre un decennio, con un calo di 1,4 punti percentuali solo quest'anno. Si tratta per The Economist del "progresso più significativo" in Europa meridionale. Inoltre, il mercato del lavoro ha toccato "i livelli più bassi di disoccupazione in oltre un decennio". Un dato che contribuisce alla ritrovata stabilità economica. Tra i fattori di successo, dunque, l'andamento positivo del mercato del lavoro e una gestione dei conti pubblici che, pur non avendo raggiunto il surplus di Paesi come Danimarca e Portogallo, evidenzia passi in avanti rispetto al passato. Nonostante sfide come i prezzi dell'energia e una produzione manifatturiera debole, l'Italia è riuscita a superare molte aspettative, affiancandosi a Spagna e Grecia in quella che il settimanale definisce "una rinascita mediterranea".

Solo qualche giorno fa il settimanale parlava di Meloni come della carta vincente per l'Europa. In particolare nei rapporti con Donald Trump. Mentre leader come il presidente francese Emanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz appaiono fragili e figure come il primo ministro ungherese Viktor Orban non sono affidabili, il premier italiano emerge come un possibile punto di contatto.