Daniele Capezzone: "Fratoianni fa il no-global con la Tesla nel garage"

Oggi è il vero "day-after" dei dazi di Donald Trump. "Le Borse non sono andate per niente bene, né al di qua né al di là dell'Atlantico", riflette Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero di oggi. E questo, prosegue il direttore editoriale, "dovrebbe far interrogare" la Casa Bianca.

Capitolo Europa: "Reazioni scomposte a Parigi e a Berlino, cercano il brivido dello scontro con Trump con il governo tedesco che ha paragonato l'introduzione dei dazi all'invasione russa dell'Ucraina. La stessa Von der Leyen ha appena appena attenuato i toni ancora più virulenti del giorno prima, in cui aveva parlato di rappresaglia. Oggi siamo al 'negoziato aggressivo'...".