Bulgaria, scandalo nel calcio: scommesse in sala Var

Il VAR è uno strumento che, ormai da anni, ha introdotto un controllo sulle decisioni dell’arbitro sul campo. Ma, come spesso accade, chi controlla… il controllore? La domanda è legittima, visto l’imminente scandalo in cui il calcio potrebbe ripiombare, sempre con il solito e squallido tema delle scommesse. L’ultimo caso di partite potenzialmente truccate arriva dalla Bulgaria. Già, perché c’è un video, subito diventato virale sui social, in cui viene mostrato cosa è accaduto nel corso della sfida tra CSKA e Lokomotiv Sofia, derby della capitale bulgara, terminato 1-0 per i padroni di casa e valevole per la 27esima giornata di First League, cioè la Serie A del calcio bulgaro.

Non è tanto il risultato maturato sul campo al triplice fischio ad aver creato scandalo, quanto ciò che è accaduto alcuni minuti prima che la partita cominciasse. La diretta della tv bulgara del match, come spesso accade anche in altri Paesi, compresa l’Italia, va dritta in sala VAR per presentare la squadra che vigilerà sulla partita ed è qui che casca l’asino. Le immagini che sono apparse davanti agli occhi dei tifosi sono state a dir poco sconcertanti: c’è il tecnico VAR in cabina, quello che aiuta gli arbitri a selezionare le immagini, che viene sorpreso mentre consulta un sito di scommesse dal suo smartphone!