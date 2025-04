Dazi, Schlein sconcertante: "Colpa di Meloni, ambigua"

Elly Schlein continua a urlare per i dazi di Trump senza proporre alcuna soluzione. Il tutto mentre il governo è al lavoro e cerca di superare le difficoltà del momento tutelando i nostri produttori ed esportatori. Ma per capire fino in fondo quanto sia grave l'atteggiamento del Pd è necessario darvi conto delle parole della segretaria del Pd: "Siamo ulteriormente preoccupati dalla guerra commerciale che è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È evidente che un Paese con vocazione all’export come il nostro è un Paese che rischia di pagare un prezzo altissimo, e rischiano di pagarlo soprattutto industrie, imprese, lavoratrici e lavoratori italiani. Questo tocca da vicino i nostri comuni e le nostre amministrazioni. Spiace dover notare come l’ambiguità del Governo di Meloni ci faccia trovare completamente impreparati rispetto a questa sfida".

E ancora: "Il Governo spagnolo di Pedro Sanchez ha immediatamente messo in campo 14 miliardi di euro per sostenere le imprese e le famiglie e proteggerle dalle conseguenze di questa guerra commerciale. Qui fino a ieri Giorgia Meloni usava ancora il condizionale, qui per l’incapacità di andare in contraddizione con l’amico Trump hanno minimizzato, hanno continuato a minimizzare anche ieri", ha aggiunto.