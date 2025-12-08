Libero logo
Pensioni 2026, ecco il cedolino dell'1 gennaio: gli aumenti e le cifre fascia per fascia

lunedì 8 dicembre 2025
1' di lettura

Il decreto del Ministero dell’Economia del 19 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fissa la rivalutazione delle pensioni per il 2026 all’1,4%, in base alla previsione di inflazione (dato provvisorio Istat; eventuali conguagli arriveranno con i dati definitivi).La perequazione si applica con tre scaglioni:

100% per assegni fino a 4 volte il trattamento minimo (fino a 2.447,39 € lordi mensili)

90% tra 4 e 5 volte il minimo (da 2.447,40 € a 3.059,24 €)

75% oltre 5 volte il minimo (da 3.059,25 € in su)

Qui di seguito alcuni esempi di aumento lordo mensile (con l’1,4%) fascia per fascia:

1.000 € → 1.014 €

1.500 € → 1.521 €

2.000 € → 2.028 €

2.500 € → 2.534,88 €

2.800 € → 2.838,70 € (rivalutazione parziale)

3.000 € → 3.041,18 € (rivalutazione parziale)

3.500 € → 3.546 € (rivalutazione parziale)

Le pensioni minime passeranno da 616,67 € (2025) a 619,80 € nel 2026 (+3,13 € mensili).Gli assegni sociali e le maggiorazioni per over 70 o disabili con redditi bassi (circa 1,2 milioni di persone) riceveranno dal 1° gennaio 2026 un incremento aggiuntivo di 12 € mensili, dopo gli 8 € già concessi nel 2025.Nella Legge di Bilancio 2026 attualmente in discussione non è prevista la proroga della maggiorazione straordinaria dell’1,3% applicata alle minime nel 2025.

