Italia 2050: ecco il nucleare di nuova generazione con i reattori del futuro

Nel dibattito energetico europeo e italiano il nucleare oggi è visto come necessità concreta, figlia dei numeri e non degli slogan. Se il sistema elettrico è sempre più basato su fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico — pulite, ma per loro natura intermittenti — il problema della continuità nella generazione elettrica diventa decisivo. Senza una fonte stabile a supporto, la transizione rischia di restare zoppa.

Le tecnologie nucleari possono affiancare le rinnovabili, garantendo energia stabile anche in assenza di sole e vento, e contribuendo alla sicurezza del sistema e all’indipendenza energetica nazionale.

Ed è qui che il nuovo nucleare rientra in gioco, non come alternativa alle rinnovabili, ma come tecnologia complementare, capace di garantire sicurezza del sistema, indipendenza energetica e stabilità dei prezzi. Il focus oggi è sui reattori modulari di piccola taglia (SMR) e sui reattori modulari avanzati (AMR). Non le grandi centrali del passato, ma impianti più compatti, flessibili e integrabili nei sistemi elettrici moderni.

SMR e AMR nascono per affiancarsi alla generazione rinnovabile, intervenendo quando sole e vento non bastano. La differenza sta soprattutto nei costi e nei tempi. Un SMR richiede investimenti compresi tra 2 e 3 miliardi di euro per 300 MW, contro i 12–15 miliardi necessari per un impianto nucleare convenzionale da 1 GWe. Una soglia finanziaria più accessibile, che riduce il rischio industriale e rende questi progetti compatibili con una pianificazione energetica graduale.

ENEL e il Nucleare: la policy del gruppo

C’è poi il tema della standardizzazione industriale. I moduli vengono assemblati in fabbrica, riducendo tempi di costruzione, complessità progettuale e imprevisti di cantiere. Un approccio che parla il linguaggio dell’industria moderna e che consente economie di scala. A questo si aggiunge una vita operativa che potrà superare i 60 anni, con costi di generazione più prevedibili e meno esposti alla volatilità dei mercati energetici, uno dei grandi problemi emersi con la crisi del gas.

Anche sul fronte della sicurezza e della sostenibilità ambientale, SMR e AMR segnano una discontinuità rispetto al passato. Le nuove tecnologie prevedono sistemi di raffreddamento passivo, che riducono drasticamente il rischio di incidenti, e una gestione più efficiente del combustibile. In particolare gli AMR puntano alla riduzione delle scorie, grazie alla possibilità di riutilizzare parte dei materiali esausti. L’obiettivo è una filiera a basse emissioni e alta efficienza, pensata per lavorare in sinergia con le rinnovabili e non in contrapposizione.