Energia geotermica, una lunga storia italiana tra innovazione e sostenibilità

L’energia geotermica è una fonte rinnovabile antica e moderna allo stesso tempo: nasce dal calore naturale che sgorga dall’interno della Terra, sotto forma di vapore, acqua calda o magma, e grazie alla tecnologia più recente può essere trasformato in elettricità e calore per le abitazioni e per i processi industriali delle aziende.

Il vapore geotermico, convogliato attraverso reti di vapordotti, alimenta le turbine degli impianti di generazione , e si tratta di una risorsa strategica nella transizione energetica, perché è continua, programmabile e indipendente da stagioni o condizioni climatiche.

Se in paesi come Cile, Islanda, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Filippine la geotermia è in pieno sviluppo, è in Italia che questa storia ha le sue radici, e in particolare in Toscana, dove Larderello, in provincia di Pisa, è il cuore pulsante di questa tecnologia.

Con i suoi soffioni boraciferi e le acque termali, ha fatto intuire già nel Medioevo il valore di quella forza invisibile. Ma il vero salto industriale avviene nel 1818 con l’ingegnere francese François Jacques de Larderel, e poi ancora nel 1904 quando Piero Ginori Conti accende le prime cinque lampadine con l’elettricità prodotta grazie al vapore naturale. È la prima produzione elettrica geotermica al mondo, un primato italiano che anticipa la centrale geotermoelettrica del 1913.

Enel, in Toscana una storia millenaria

Oggi la geotermia toscana è un laboratorio di innovazione e un modello di sostenibilità. Tra le province di Pisa, Grosseto e Siena, Enel gestisce 34 centrali con 37 gruppi di produzione, per quasi 1.000 MW di potenza installata, che producono ogni anno tra i 5,5 e i 6 miliardi di kWh. Oltre un terzo del fabbisogno elettrico regionale e del 70% della produzione rinnovabile della Toscana nasce tra le colline di questi “distretti” geotermici.