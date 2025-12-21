Occhio alle previsioni: non tutte sono folli

Grazie all'invenzione di un chip rivoluzionario in grado di aumentare fino a 25 volte le prestazioni dei calcoli AI, Nvidia sbaraglia tutta la concorrenza e con la crescita del titolo in borsa diventa l'azienda più redditizia di tutti i tempi.

Cosa succederà se all'inizio del suo secondo mandato Trump deciderà di imporre i dazi su tutte le merci importate? Il rischio è l'interruzione delle forniture di moneta necessaria a far girare le ruote del sistema globale, le conseguenze: caduta del dollaro, ascesa di cripto, euro e oro. Vi sembrano cose già viste o sentite?

Certo, perché queste sono le previsioni per il 2025, rileggere non è una perdita di tempo, anzi è un esercizio che bisognerebbe fare sempre, specie se le previsioni sono corrette. I tignosi obietteranno che su Nvidia era previsto anche il raddoppio della dimensione di Apple, e che i dazi avrebbero causato il crollo del dollaro, e in più era previsto anche il recupero della Sterlina e il fallimento in Usa di una grande azienda del settore assicurativo, ma queste vi ricordo sono le "oltraggiose" di Saxo Bank una sequenza di previsioni che devono provocare ma al tempo stesso far riflettere, e aggiungo che a mio avviso non sono nemmeno così assurde hanno solo il "difetto" di precorrere troppo i tempi.

Perciò anche per quest'anno la lunga liturgia della presentazioni degli outlook la voglio cominciare con Saxo e con le sue "oltraggiose" per il 2026. «Il futuro non arriva quasi mai in linea retta. Che si tratti di Tech, cultura o politica, i cambiamenti e l'evoluzione spesso avvengono lentamente di anno in anno. Ma poi all'improvviso c'è uno sbandamento». Su questo incipit Saxo ha costruito le sue 8 previsioni fuori dal comune per il 2026 che spaziano su tutto: c'è Taylor Swift il cui matrimonio con Travis Kelce porta un boost di positività sul futuro, genera un boom di fertilità e di crescita delle famiglie che fa impennare il Pil. Gli economisti coniano un nuovo slogan: Swiftie Put.

C'è lo spazio, il mercato dei capitali punta seriamente sulla prossima frontiera, il booster è l'ipo di SpaceX, un'offerta che supera il trilione di dollari e trasforma l'"economia spaziale" da slogan a investimento. Ovviamente c'è la geopolitica, la Cina lancia uno Yuan offshore legato all'oro per la ridenominazione del commercio internazionale. Il dollaro rimane un re, ma non il re.

E naturalmente c'è il tech, con la crittografia e la domanda che si pongono è: cosa succederebbe se il QDay arrivasse proprio nel 2026? Cosa succederebbe se le macchine quantistiche potessero decifrare senza difficoltà le serrature digitali di ieri? Il risultato sarebbe il crollo delle cripto e l'oro che urla a 5 cifre! (Attenzione Bitcoin!) Ma queste sono le previsioni folli che però meritano di essere lette, per quelle razionali, in una settimana povera di scambi, l'appuntamento è per martedì 23 da Sebastiano Barisoni che come da tradizione ospiterà i mitici Grazia Mirti e Gianni Tamburi. Poi arriveranno anche le mie, nell'attesa buon Natale a tutti gli aficionados.