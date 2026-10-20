Bollo auto, chi deve pagare entro dicembre (anche se nel 2027 scatta l'esenzione)

Occhio al bollo auto. L'esenzione prevista per il 2027, infatti, non si applica in base ai mesi di utilizzo del veicolo, ma alla data entro cui il versamento deve essere effettuato. Aspettare gennaio per pagare una tassa in scadenza a dicembre non basta, quindi, per ottenere il beneficio: il ritardo non cancella il debito e può comportare sanzioni e interessi. Stando a come riportato dal Messaggero che cita l'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, la misura riguarda i versamenti con termine ordinario compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Chi ha una scadenza nel 2026, invece, deve pagare secondo le regole ordinarie.