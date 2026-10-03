Bollo auto, non è finita. Pronta un'altra abolizione, ecco per chi: i modelli

Il governo potrebbe ampliare l'esenzione dal bollo auto prevista per il 2027. La proposta arriva da Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, che ha presentato un emendamento per estendere il beneficio alle famiglie con più di tre figli, a condizione che almeno uno sia minorenne.

La modifica, come riporta FanPage, porterebbe il limite di potenza delle automobili esentate dagli attuali 80 kW fino a 160 kW. L'obiettivo, secondo Osnato, e' includere anche le famiglie numerose che utilizzano vetture piu' grandi, come monovolume e modelli destinati al trasporto di piu' persone. La maggiore potenza, sostiene il deputato, non sarebbe quindi legata a una scelta di lusso, ma alle esigenze di una famiglia con diversi figli.

La normativa introdotta dal governo con il decreto legge del 17 settembre 2026 prevede attualmente l'esenzione dal bollo per il 2027 su una sola automobile per persona, a benzina, diesel o ibrida, con potenza non superiore a 80 kW e regolarmente assicurata. Non sono previsti limiti Isee o di reddito. In caso di piu' veicoli, l'agevolazione viene applicata a quello meno potente. La proposta di Osnato interviene anche su quest'ultimo criterio: per le famiglie numerose l'esenzione potrebbe essere applicata alla vettura piu' adatta alle necessita' familiari, anche se piu' potente. L'attuale misura comporta un trasferimento statale di circa 2,29 miliardi di euro alle Regioni per compensare il mancato gettito. L'emendamento dovra' ora essere esaminato nell'iter parlamentare della legge di bilancio.