Bollo auto, FdI: "Contributo fino a 490 euro per aiutare le famiglie"

Proseguono in commissione Finanze alla Camera i lavori sul decreto che ha introdotto l'esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2027, con diversi emendamenti depositati dai partiti di maggioranza. Fratelli d'Italia propone un contributo una tantum per le famiglie numerose, pari alla spesa sostenuta per il bollo e fino a un massimo di 490,20 euro, destinato ai nuclei con più di tre figli (almeno uno minorenne al 1° gennaio 2027), per una sola autovettura da sei a nove posti, alimentata a benzina o gasolio e con potenza non superiore a 160 kW.

La proposta, a prima firma del presidente della commissione Marco Osnato, prevede che il contributo sia erogato dall'Agenzia delle Entrate e resti irrilevante ai fini Isee; se il nucleo familiare possiede più veicoli agevolabili, il beneficio si applica solo a quello da sei a nove posti, mentre l'esenzione ordinaria non si estende alle altre auto. Le modalità attuative dovranno essere definite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma. Il costo stimato è di 42,30 milioni di euro per il 2027, coperti per 20 milioni dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per 22,3 milioni dal fondo per le esigenze indifferibili.