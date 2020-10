Donald Trump, la teoria del complotto negli Usa: "Chi gli ha inoculato il coronavirus di proposito"

04 ottobre 2020 a

Con Donald Trump positivo al coronavirus potevano mancare le teorie del complotto? Ovviamente no. Gli ingredienti ci sono tutti, in particolare le imminenti elezioni e la sfida con Joe Biden. E delle teoria complottiste dà conto il Corriere della Sera, che spiega come nell'America che non crede alle versioni ufficiali prenda piede una tesi assolutamente strampalata: alcuni dei sostenitori di The Donald pensano che il Covid-19 gli sia stato inoculato di proposito da chi gli fa i tamponi, ovviamente per metterlo fuori gioco. Dall'altro lato, ci sono gli oppositori di Trump, che sostengono che non sia affatto malato: insomma, fingerebbe il contagio per "raccattare" consenso e sottrarsi allo scontro con Biden, scontro che tra l'altro è una delle armi migliori che The Donald ha a disposizione per cercare il bis alla Casa Bianca. Secondo questi ultimi, Trump mira a mostrarsi guarito entro pochi giorni per "rivendere" un'immagine da trionfatore. Anche sul coronavirus. Farneticazioni, da un lato e dall'altro.

