Epstein, spuntano nuove foto con Trump, Clinton e Gates

Spuntano 19 foto dagli archivi dell'eredità di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo che si è tolto la vita nel 2019. A pubblicare gli scatti i dem della commissione di vigilanza della Camera. Nelle immagini compaiono figure influenti legate al defunto miliardario, tra cui il presidente americano Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson. Una delle foto, in particolare, mostra una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump e accanto la scritta "Sono enorme!". Compare anche un cartello con su scritto "Preservativo Trump 4,50 dollari". In un altro scatto, poi, si vede il tycoon con sei donne con collane di fiori, i cui volti sono stati oscurati.

Nelle altre immagini si vedono invece Steve Bannon e Epstein mentre si scattano una foto davanti a uno specchio; Bill Clinton con Epstein; il braccio destro del finanziere, Ghislaine Maxwell, insieme a un'altra coppia; e Bill Gates con l'ex principe Andrea. Come specifica la Cnn, nessuna delle immagini mostra comportamenti sessuali inappropriati né si ritiene ritraggano ragazze minorenni. Non è chiaro, però, quando o dove siano state scattate.

Secondo i dem, queste foto - solo una piccola parte delle oltre 95 mila immagini raccolte - aprirebbero nuove piste investigative, rendendo chiare le relazioni che Epstein aveva con "alcuni degli uomini più potenti del mondo". I repubblicani, invece, hanno parlato di un tentativo di "costruire una narrazione falsa contro Trump", sostenendo che dai documenti non emerge alcun comportamento illecito da parte del presidente. Molte delle persone ritratte insieme al miliardario hanno comunque sminuito il loro rapporto con lui: Clinton sostiene di aver interrotto ogni relazione prima dell’arresto del finanziere nel 2019; Gates ha definito un "grave errore" averlo incontrato; mentre Trump respinge le accuse e parla di "montatura".