Donald Trump, l'audio della telefonata registrata a Brad Raffensperger: "Troviamo i voti mancanti"

Un audio mette Donald Trump in difficoltà. "Brad, riusciamo a trovare 11.780 voti? Sono quelli che ci mancano per vincere le elezioni in Georgia". Questa la richiesta che sabato scorso il presidente uscente degli Stati Uniti ha avanzato al Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. Una telefonata registrata e finita nelle mani del Washington Post che non ha atteso molto prima di pubblicarla. In sostanza The Donald ha chiesto di trovare il modo per ribaltare il risultato elettorale del 3 novembre ai danni dell'avversario Joe Biden.

Il Corriere parla di un "effetto devastante per Trump e per quei repubblicani che si preparano a contestare l'esito delle elezioni il prossimo 6 gennaio al Congresso". Non solo, perché quanto emerso potrebbe impattare anche sui due ballottaggi per il Senato in programma il 5 gennaio in Georgia. Nel colloquio durato circa un'ora Raffensperger ha replicato: "No signor Presidente, non ci sono state irregolarità" e respinto così la richiesta di "trovare" i voti mancanti.

