Terremoto magnitudo 7.2, Giappone nel panico: allerta tsunami a Sendai, 10 anni esatti dopo Fukushima

E' allarme tsunami in Giappone. Un forte terremoto è stato registrato poco prima delle 18.10 ora locale, che ha innescato l'allarme tsunami per la costa nord-orientale del Paese. Secondo l'U.S. Geological Survey la magnitudo è 7.2. Secondo l'agenzia di stampa Kyodo l'epicentro si trova al largo della costa della prefettura di Miyagi, gravemente danneggiata durante l'enorme terremoto e tsunami del 2011. L'allarme tsunami è stato emesso per la prefettura di Miyagi.

L'11 marzo scorso il Giappone ha ricordato il potente terremoto che colpì il Paese 10 anni fa, scatenando lo tsunami e la crisi nucleare che devastarono la regione nordorientale. Dieci anni dopo, la ferita è ancora aperta, sia per il dramma di oltre 18mila morti, sia per le migliaia di persone ancora sfollate, sia per l'irrisolto smantellamento della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Per ricordare, molte persone hanno portato fiori sulla costa, dove familiari e amici furono trascinati via dall'acqua. Le autorità, tra cui il principe Naruhito e il premier Yoshihide Suga, hanno parlato a una cerimonia a Tokyo, alla presenza di sopravvissuti e di un numero ridotto di persone a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

Il sisma di magnitudo 9.0 fu la causa del muro d'acqua che si abbattè anche sull'entroterra, distruggendo interi paesi e danneggiando la centrale nucleare dove si verificò la parziale fusione dei noccioli di alcuni reattori. I giorni successivi furono terrificanti, mentre le radiazioni si diffondevano nell'aria e i tecnici lavoravano senza sosta per tentare di raffreddare le barre combustibili pompando acqua di mare negli impianti. Il timore sulla diffusione delle radiazioni arrivò fino agli Usa, a Cina e Russia.

