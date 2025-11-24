Libero logo
Regionali
Coppa Davis
Hub Energia

Meloni, "primo incontro al G20": una foto storica

lunedì 24 novembre 2025
Meloni, "primo incontro al G20": una foto storica

1' di lettura

«Al G20 ho incontrato per la prima volta il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi. Un piacere conoscerla e rinnovare lo spirito di amicizia che unisce Italia e Giappone», aveva scritto sabato sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Takaichi è stata eletta premier lo scorso ottobre, diventando la prima donna a guidare il governo del Giappone.

Erano le due uniche donne presenti al vertice di Johannesburg, entrambe leader di governi conservatori. Si sono abbracciate, prima di firmare insieme la dichiarazione di sostegno al piano statunitense per favorire il processo di pace in Ucraina, adottata dai cosiddetti tredici Paesi “volenterosi”, di cui fanno parte anche i capi di Stato e di governo dell’Unione europea, della Norvegia e del Canada. 

tag
giorgia meloni
g20 johannesburg
sanae takaichi
giappone

Il ruolo decisivo dell'Italia Meloni e Trump al telefono: la pace alle cinque del mattino

Meloni e Trump Il filo diretto con la storia

Minacce esplicite Italo Bocchino inchioda le femministe: "Voglio la morte di Giorgia Meloni"

ti potrebbero interessare

Trump e Kiev, "dichiarazione congiunta": passo avanti decisivo?

Trump e Kiev, "dichiarazione congiunta": passo avanti decisivo?

Complotti freschi: Kennedy, Carlo III e Astrosamantha

Complotti freschi: Kennedy, Carlo III e Astrosamantha

Giovanni Longoni
Kiev e Washington ritoccano il documento per approvarlo giovedì. Ma l'Europa ne fa un altro

Kiev e Washington ritoccano il documento per approvarlo giovedì. Ma l'Europa ne fa un altro

Mauro Zanon
Il filo diretto con la storia

Il filo diretto con la storia

Mario Sechi