Meloni, "primo incontro al G20": una foto storica

«Al G20 ho incontrato per la prima volta il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi. Un piacere conoscerla e rinnovare lo spirito di amicizia che unisce Italia e Giappone», aveva scritto sabato sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Takaichi è stata eletta premier lo scorso ottobre, diventando la prima donna a guidare il governo del Giappone.

Erano le due uniche donne presenti al vertice di Johannesburg, entrambe leader di governi conservatori. Si sono abbracciate, prima di firmare insieme la dichiarazione di sostegno al piano statunitense per favorire il processo di pace in Ucraina, adottata dai cosiddetti tredici Paesi “volenterosi”, di cui fanno parte anche i capi di Stato e di governo dell’Unione europea, della Norvegia e del Canada.