Covid nel Regno Unito, scene apocalittiche: "Ingorghi di ambulanze agli ospedali", la situazione precipita

Sembra essere ripiombati di colpo nell'incubo di un anno fa. A Londra e in tutto il Regno Unito stanno aumentando esponenzialmente i contagi e i ricoveri per coronavirus. Fuori dagli ospedali ci sono ingorghi di ambulanze. I reparti di pronto soccorso “sono sull’orlo del baratro”, affermano medici e paramedici, secondo quanto riporta La Repubblica.

Anche oggi 17 ottobre infatti si contano 45mila nuovi casi e 145 morti, per il quarto giorno consecutivo. Fino adesso gli ospedali sembravano reggere ma ora la cosiddetta "ondata d'autunno" diventa difficile da affrontare. I media del Regno Unito sottolineano che a breve il sistema sanitario nazionale potrebbe non essere più in grado di affrontare l'emergenza.

Già ora molti malati di Covid sono costretti ad aspettare nelle ambulanze all’esterno degli ospedali, in alcuni casi anche fino a 11 ore, riporta il Guardian, in attesa di un posto letto ma anche perché il personale del pronto soccorso non è in grado di accoglierli tutti insieme.

La Association of Ambulances Chief Executive ha comunicato che l'allerta è massima: "Siamo estremamente preoccupati del livello senza precedenti di ritardi che si stanno verificando in tutto il Paese nel trasferimento dei pazienti in ospedali", ha detto il direttore Martin Flaherty. Da agosto infatti ci sono code anche di venti ambulanze agli ingressi degli ospedali.

