Vaccini: Salvini, Commissione? Al ministero qualcosa non va

Tensioni nel governo dopo lo scioglimento della commissione di esperti sui vaccini da parte del ministro Schillaci . "Ho letto le interviste di questi due medici, che non si definiscono no vax, che soprattutto per l'obbligo vaccinale nei confronti dei minori avevano dei dubbi, che hanno milioni di italiani e migliaia di medici. Qui non ci sono dei dogmi. Da un comitato consultivo di 20 persone azzerare chi non la pensa come il mainstream non mi sembra scientificamente corretto", ha affermato il vicepremier e ministro dei Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al cantiere della fermata di Piazza Venezia della Metro C di Roma , interpellato sulle modifiche operate dal ministro della Salute Orazio Schillaci alla Commissione sui vaccini.

"Detto questo, il ministro ha deciso - ha aggiunto - ha deciso di testa sua, cioe' prima ha nominato la Commissione, poi se l'e' auto azzerata. Evidentemente al ministero c'e' qualcosa che non funziona: perche' o si e' distratto prima o si e' distratto dopo delle due l'una, visto che le ha firmate lui e li ha rimossi lui. E' una ferita che va richiusa. Secondo me aver azzerato la Commissione e' stato un pessimo segnale anche dal punto di vista scientifico e culturale".