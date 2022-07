Christopher Pincher "ha palpeggiato due uomini da ubriaco": chi è lui, terremoto politico

01 luglio 2022 a

Nuovo scandalo per Boris Johnson. Christopher Pincher si è dimesso dalla sua carica di vicecapogruppo del Partito conservatore alla Camera dei comuni. Il motivo? Il deputato del Regno Unito è accusato di aver "palpeggiato due uomini" dopo essersi ubriacato in un locale di Londra. A denunciare il tutto è stato il quotidiano The Sun. "Ieri sera ho bevuto troppo - ha confessato il diretto interessato - ho messo in imbarazzo me stesso e altre persone per questo chiedo scusa a lei e agli interessati".

Da qui la decisione di ritirarsi e lasciare la propria poltrona: "Penso che la cosa giusta da fare sia che mi dimetta da vicecapogruppo". Poi la rassicurazione al primo ministro: "Voglio assicurarla che continuerà ad avere il mio pieno supporto anche se dalle panchine posteriori". Per ora nessun uomo si è fatto avanti, raccontando quanto subito nel club inglese.

Intanto comunque l’opposizione laburista ha approfittato del fatto per tornare all’attacco di BoJo e sollecitare le dimissioni di Pincher anche da deputato, oltre a chiedere di aprire un'indagine sull’accaduto. Il Partito Conservatore – ha sostenuto la vice leader del Labour, Angela Rayner – "non può provare a insabbiare un nuovo potenziale caso di molestie sessuali". Giusto qualche tempo fa un altro deputato ha lasciato il suo incarico. Il motivo? Aveva guardato film per adulti durante una seduta della Camera.

