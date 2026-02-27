Iran, attacco Usa imminente: "Evacuare l'ambasciata", interviene Trump

Attacco imminente in Iran? Tensioni alle stelle il giorno dopo i colloqui di Ginevra e in attesa dei colloqui tecnici in programma lunedì prossimo presso la sede dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) a Vienna. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato che lunedì sarà in Israele.

L'avvertimento di Trump

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato: "Non sono contento dell'Iran, non ho ancora preso una decisione, attesi altri negoziati". Mentre su un possibile attacco, ha affermato: "Non ho ancora preso una decisione, ma voglio un'intesa". E ancora: "Non voglio ricorrere a una soluzione militare, ma a volte bisogna farlo". Dopodiché si è detto "non contento che loro (gli iraniani) non vogliano darci ciò di cui abbiamo bisogno, non sono molto contento. Vedremo cosa succederà".

Axios, "evacuazione dell'ambasciata Usa segno di una campagna imminente"

La decisione del Dipartimento di stato Usa di evacuare il personale non essenziale dall'ambasciata in Israele segnala che una campagna militare congiunta Usa-Israele contro l'Iran potrebbe essere imminente. Lo scrive Axios. Il sito Usa ricorda che all'inizio di questa settimana, gli Stati Uniti hanno evacuato anche tutto il personale non essenziale e i loro familiari dall'ambasciata di Beirut e che l'ambasciatore statunitense Mike Huckabee ha scritto in un messaggio al personale dell'ambasciata che chiunque voglia lasciare il Paese dovrebbe farlo oggi.

Intanto, il comandante militare statunitense in Medio Oriente, l'ammiraglio Brad Cooper, ha informato Donald Trump sulle opzioni per un'azione militare contro l'Iran: non era mai successo dall'inizio della crisi con l'Iran lo scorso dicembre. Considerato il massiccio rafforzamento militare statunitense in Medio Oriente, il briefing dell'ammiraglio Cooper è stato un altro segnale che la decisione di Trump sull'Iran "potrebbe essere imminente", aggiunge Axios. Questi segnali sono in netto contrasto con le affermazioni di funzionari statunitensi, iraniani e omaniti secondo cui i colloqui sul nucleare di ieri a Ginevra sono stati "positivi" e hanno fatto progressi.