Russia-Ucraina, il video del blindato che salta in aria: cosa fanno i militari

Il blindato viene letteralmente distrutto, ma i militari continuano a combattere. Un video che è sta diventando virale in queste ore sui social mostra come reagisce un gruppo d'assalto ucraino durante la controffensiva che mira a ribaltare le fortificazioni russe. La clip mette in luce tutte le difficoltà che l'esercito di Kiev sta incontrando nel corso dell'avanzata più volte annunciata dai piani alti dell'esercito.

Il mitragliere spara sena esitazioni dalla torretta per cercare di colpire gli obiettivi russi. Poi il veicolo si arresta. I militari ucraini scendono e il fuoristrada blindato Hmvee viene centrato da una cannonata russa. L'esplosione è davvero devastante, ma tutti gli uomini dell'unità restano in vita e proseguono nell'attacco. A quanto pare espugnare le fortificazione messe in piedi dall'esercito del Cremlino è sempre più difficile e così i mezzi degli ucraini diventano un bersaglio dei russi. Intanto però la controffensiva prosegue. Ma in tutta l’Ucraina, proprio in queste ore, è stato dichiarato un allarme aereo. Lo riferisce il ministero della Trasformazione digitale ucraino che inizialmente aveva emesso un allarme aereo a Kiev e nella regione di Kharkiv, per poi estenderlo in tutto il Paese. I droni russi stanno per entrare di nuovo in azione.