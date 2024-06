Kate Middleton, la foto per gli auguri a William scatena il sospetto: eccola...

21 giugno 2024 a

Per augurare buon compleanno al principe William, che oggi spegne 42 candeline, l'account Instagram di Kensington Palace ha pubblicato una foto del futuro re d'Inghilterra con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. A corredo si legge: "Auguri papà, ti vogliamo tutti un mondo di bene". Nello scatto si vedono i quattro saltare insieme tenendosi per mano. In molti, però, si sono chiesti come mai nell'immagine manchi Kate Middleton, da mesi alle prese con le cure per un cancro non meglio precisato.

La risposta però è piuttosto semplice: la principessa del Galles, come accade spesso, si trovava dietro la camera. E' stata lei a scattare la foto di famiglia. La location, tra l'altro, è la stessa di quella scelta dal principe per celebrare la festa del papà. Si vedono, infatti, la stessa sabbia e la stessa vegetazione. In quell'occasione, William aveva specificato che l'autrice dello scatto era sua moglie. D'altronde non è un mistero che Kate abbia una grande passione per la fotografia. Questa volta, però, il credit alla foto, almeno in un primo momento, non ha fatto alcun riferimento alla Middleton. Ed è stato proprio questo il dettaglio che i sudditi non sono riusciti a non notare. Qualche minuto dopo, però, il post è stato modificato. E a margine ora si può leggere il nome dell'autrice dello scatto: la principessa del Galles.

I due scatti pubblicati a distanza di pochi giorni, dunque, sono entrambi opera della principessa. Oggi comunque, mentre si trova ad affrontare un momento piuttosto difficile, con la moglie e il papà, re Carlo, malati di cancro, William ha deciso di festeggiare il compleanno in famiglia, ritagliandosi del tempo in un'agenda fitta di impegni. Lo riportano i tabloid inglesi.