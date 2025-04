Federica Brignone, la caduta e il dramma: portata via in elicottero

Paura nel mondo dello sci. Federica Brignone, fresca vincitrice della Coppa del mondo di sci durante i campionati italiani di gigante è caduta durante la seconda manche proprio nel momento in cui era al comando dopo la prima, con 17 centesimi su Ilaria Ghisalberti che ha poi vinto il titolo. Brignone era lanciata verso il quinto titolo in gigante agli Assoluti.

L'esito del referto è sconfortante: si tratta di una frattura del piatto tibiale e del perone. Il che potrebbe comportare uno lunghissimo stop, di almeno sei mesi. La campionessa è stata trasportata in elicottero all’ospedale Cavalese, il più vicino alla pista dell’Alpe Lusia, in Val di Fassa. Con lei Davide Brignone, fratello e allenatore. Per raggiungere il mezzo di trasporto, l’atleta è stata caricata su un toboga perché non in grado di camminare da sola, troppo forte il dolore all’altezza della tibia. Siamo davanti a una drammatica beffa: la stagione è di fatto quasi finita e non sarebbe tornata sulle piste almeno fino alla chiusura della prossima estate.