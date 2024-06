Kate Middleton, "imprevedibile": lotta contro il cancro, cosa trapela

23 giugno 2024 a

La partecipazione di Kate Middleton al Trooping The Colour, la parata ufficiale eorganizzata per il compleanno di re Carlo, ha fatto ben sperare i sudditi. La principessa del Galles, infatti, mancava dalla scena pubblica dallo scorso Natale perché alle prese con un cancro non meglio precisato, diagnosticatole qualche mese fa. Adesso in molti si chiedono quale sarà il prossimo evento al quale si farà vedere. La risposta potrebbe essere il torneo di Wimbledon. La futura regina d'Inghilterra, infatti, non è solo una grande appassionata di tennis, ma è anche royal patron dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club e non ha mai perso una finale della competizione dal royal box.

L'evento, che è il più antico e prestigioso evento tennistico, sarà in programma dall'1 al 14 luglio. E potrebbe essere l’occasione perfetta per la principessa di mostrarsi in pubblico senza affaticarsi troppo. In ogni caso, qualche giorno fa la Middleton ha spiegato, in una lettera pubblicata su Instagram, che non è ancora fuori pericolo nonostante ci siano "giorni buoni". A tal proposito, sul tabloid Daily Mail si legge: "Si ritiene che il team medico della principessa le abbia consigliato di continuare la sua vita normale e di fare ciò che le piace come parte integrante della sua guarigione". Ma anche: "Kate deve continuare a dare priorità alla sua guarigione" e "ogni percorso di cura per una persona affetta da cancro è unico e imprevedibile".