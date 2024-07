Joe Biden riemerge dal silenzio in cui i dem lo hanno segregato. Ora deve dare spiegazioni

24 luglio 2024 a

Qualcuno stava forse per convocare Federica Sciarelli per organizzare una puntata speciale di Chi l’ha visto?, naturalmente in versione americana: “Who has seen him?”. Anzi, ancora meglio: “Has anybody seen him?”. Stiamo parlando del grande desaparecido della Casa Bianca, il povero Joe Biden. Senonché, nel pomeriggio italiano di ieri, un tweet dell’account presidenziale @potus ha preannunciato per stasera un discorso di Biden dallo Studio Ovale. Tema: “Ciò che si prospetta e come finirò il mio lavoro per gli americani”.