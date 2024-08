Sassonia, Afd prima nei sondaggi: terremoto politico in Germania

17 agosto 2024 a

a

a

I sovranisti tedeschi avanzano ancora. I sostenitori del partito di estrema destra Alternativa perla Germania (AfD) hanno superato quelli dei conservatori cristiano-democratici (Cdu) nella regione tedesca della Sassonia, secondo un sondaggio Insa reso pubblico ieri in vista delle elezioni per il rinnovo del parlamento regionale in programma il prossimo primo settembre.

All’AfD andrebbe il 32% dei voti, seguito dalla Cdu con il 29% e poi dall’Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW), con il 15%. Scarsi i risultati degli altri partiti - compresi quelli della coalizione che governa a livello federale, ovvero i socialdemocratici, il partito dei Verdi e i liberali della Fdp che potrebbero faticare a superare la soglia minima richiesta per entrare in parlamento, il 5%, secondo il sondaggio.

"Adotto conigli, incontro anti-fascisti come Ilaria Salis": Carola Rackete, zimbello-Ue | Guarda

A Dresda governa una coalizione tra Cdu, Spd e Verdi e il sondaggio rivela un sostegno per gli ultimi due del 5% circa, intorno alla soglia di sbarramento. Anche il partito di estrema sinistra Die Linke ottiene il 5% dei consensi. La Fdp, con il 2% dei voti, sarebbe ancora una volta al di sotto della soglia e i Liberi elettori appena sotto la soglia del 5% con il 4%. Nel sondaggio, il 27% degli intervistati ha dichiarato di essere sicuro della decisione - per quelli che hanno scelto di votare Afd, mentre il 23% è convinto di farlo per la CDU e il 12% per la BSW.

L’avanzata della destra estrema in Germania negli ultimi anni è stata inesorabile ma confinata nei land orientali, quelli della ex DDR. La Sassonia, però, tra gli Stati regionali orientali, è quello con il PIL più elevato (è 8° su 16 land, davanti anche a tre regioni occidentali: Schleswig-Holstein, Amburgo e la derelitta Brema). Un elemento che potrebbe indicare una svolta per l’AfD.