La volta buona, dalla Balivo una storia d'amore subito finita

Altro che Uomini soli, verrebbe da dire. Uomini felici e innamorati. A La volta buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1, riveva la splendida storia di Stefano D’Orazio Tiziana Giardoni. La moglie del batterista dei Pooh, scomparso drammaticamente per complicazioni legate al Covid il 6 novembre del 2020, è in studio, ospite di Caterina Balivo. L’intervista è intensa, a tratti commovente, perché ricostruisce quanto accaduto una manciata di anni prima di quella tragedia che ha sconvolto tutto il mondo della nostra musica. «Lui non si voleva sposare?», chiede la Balivo. «No, assolutamente!», conferma Tiziana. «Non si era mai sposato...». «Non si era mai sposato e devo dire che è riuscito a farlo e a chiedermelo in una maniera incredibile, plateale. Mi ha regalato un po’ un sogno, una favola».

«Non lo aveva fatto lui e non lo avevo fatto neanche io. E lo abbiamo fatto con una consapevolezza incredibile, quella di avere un amore speciale come il nostro». «Come te lo ha chiesto?», chiede ancora la Balivo. La Giardoni balbetta, sotto il peso del ricordo e della troppa emozione. «Eh, me lo ha chiesto in tv. Lui dopo tanto tempo... io cercavo in tutti i modi di convincerlo, “dopo tutti questi anni di convivenza potremmo anche giungere a questa decisione finalmente”, e lui niente, svicolava sempre. Io a un certo punto ho smesso, era talmente forte l'amore per lui che ho detto “pazienza, va bene così”. Un giorno insisteva nel farmi vedere questa trasmissione che avrebbero fatto i Pooh di lì a poco, uno ospitata su Rai 1, nel periodo del cinquantennale, nel 2016. C’erano Carlo Conti e Vanessa Incontrada che facevano le domande di rito a tutti quanti». «E ti interrompo», è la carrambata della padrona di casa che chiede alla regia di mandare in onda quel momento. «Io volevo vedere un film su Canale 5, scusate se ve lo dico ma mi piaceva da morire - ricorda Tiziana con un sorriso - ma lui quella sera insisteva per vedere l’ospitata». E qui parla Stefano: «Di progetti ne ho più d’uno.