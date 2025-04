Che tempo che fa, Fabio Fazio sessista? Ma al buono della tv si perdona tutto

Il siparietto che domenica sera gli spettatori hanno visto su Nove ci ha fatto ripiombare a 20 anni fa, ai programmi di Teo Mammucari che metteva le showgirl sotto la scrivania, ridacchiando, una scenetta che non ci saremmo mai aspettati da un gentleman attento alle battaglie femministe come Fabio Fazio. Anche lui è umano-troppo-umano, e pazienza. La scena in questione, se avesse avuto Paolo Bonolis o Gerry Scotti protagonisti, o qualcuno non ascrivibile all’intellighenzia di sinistra, avrebbe fatto gridare allo scandalo. Ma se l’autore è Fazio va tutto bene. Questione di classe.

Di cosa si tratta? Il conduttore a Che tempo che fa aveva in studio Belen Rodriguez, intramontabile bellezza, con un tubino nero e i capelli corti fino alle spalle, ospite in quanto, sulla stessa rete, conduce una trasmissione comica dal titolo Only Fun. A un certo punto i due parlano di Luciana Littizzetto, che è la comica preferita di Belen, nonché come tutti sanno la presenza fissa di Che tempo che fa: «Mi fa tanto ridere», dice l’argentina, «quando sale sul tavolo!». Fazio la guarda, borbotta qualcosa, ha gli occhi supplichevoli di un bambino in un negozio di caramelle, ma non osa dirlo. Lo dice lei. «Vuoi che salga sul tavolo? », chiede Belen. Lui gongola: «Ma solo per vedere la differenza».

Fabio vuole vedere la differenza tra Belen e Lucianina. Andiamo bene. Viva il progresso, viva tutti i bei discorsoni sul corpo delle donne e sul sessismo. Belen balza sul tavolo con delicatezza felina, accavalla le gambe, mostra i polpacci e il tacco dodici della sua scarpa gioiello che Valeria Marini le copierà a breve. «Uguale uguale uguale», sghignazza Fazio, divertito. «Mandiamo la pubblicità, poi leggi la letterina ma lunga lunga eh», dice alla Rodriguez che si era armata, nel frattempo, di un foglio A4 come fa solitamente Luciana Littizzetto.