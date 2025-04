Affari Tuoi, fucilata di Stefano De Martino: "Studio troppo piccolo per tutti e due"

Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo hanno avuto un ruolo centrale nella puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, lunedì 7 aprile, su Rai 1. Lupo, in particolare, ha avuto un simpatico scambio di battute con il conduttore, Stefano De Martino, che ha colto l’occasione per lanciare un'ironica frecciatina al celebre "manuale" del professore.

A giocare le sorelle Francesca e Chiara dal Piemonte, la cui partita è stata piena di alti e bassi. E non sono mancati gli interventi di Lupo e Thanat, considerati ormai gli esperti del programma. I loro consigli si sono rivelati fondamentali quando il dottore ha fatto la sua ultima offerta alle concorrenti: 30mila euro. In gara erano rimasti i 10mila e i 50mila euro. E' stato allora che Lupo ha fatto riferimento al suo "manuale". E a quel punto, parlando al telefono col dottore, De Martino scherzosamente ha detto: "C'è posto solo per un manuale. Questo studio è troppo piccolo per tutti e due i manuali. Alla fine di questa puntata lo scopriremo". Chiaro riferimento al "manuale" del dottore.