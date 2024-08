Corfù-Londra, turbolenza in volo: due feriti, atterraggio di emergenza a Fiumicino

21 agosto 2024 a

Atterraggio di emergenza a Roma Fiumicino per un volo Easyjet con 181 persone a bordo. L'aereo, partito da Corfù con destinazione Londra ha incontrato una turbolenza nello spazio aereo italiano. Due i feriti, entrambi assistenti di volo. L'incidente è avvenuto lunedì 19 agosto a ora di pranzo ed è ora sotto indagine degli esperti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv).

Il velivolo, un Airbus A320, come riporta il Corriere della Sera, è decollato dall’aeroporto greco di Corfù alle 12.44 (ora italiana) con destinazione Londra Gatwick: a bordo 175 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Subito dopo essere entrato nello spazio aereo italiano, il volo ha incontrato una turbolenza alle 13.01 mentre si trovava a 8.588 metri di quota e viaggiava a 779 chilometri orari. Ora le indagini dell’Ansv dovranno accertare se si sia trattato della cosiddetta "turbolenza in aria limpida", cioè di un evento improvviso, oppure di un evento sottovalutato in quanto visibile sui radar meteo di bordo.

Gli assistenti di volo sarebbero rimasti feriti mentre preparavano i carrelli porta-vassoi per servire cibo e bevande ai passeggeri. Dunque non erano seduti con le cinture allacciate. Vista la situazione, dopo aver incontrato la turbolenza, i pilota hanno deciso di atterrare a Fiumicino per consentire i primi soccorsi.