Sondaggio Dire-Tecné, boom per FdI: a sinistra c'è un crollo spaventoso

La sinistra festeggia in piazze, Giorgia Meloni nelle urne. FdI è il primo partito con il 30% del consenso (+0,1% in una settimana e +,3% in un mese). È quanto emerge dal sondaggio DIRE-Tecnè, con interviste effettuate tra il 23 e il 24 aprile. Il Pd scende al 21,7%, lasciando sul terreno lo 0,3% in 7 giorni e lo 0,8% in un mese. Bene il Movimento cinque stelle che sale al 12% (+0,2 e +0,7%), seguito da Forza Italia all'11,5% (+0,1 e +0,2). La Lega è stabile all'8,3%, Verdi e Sinistra al 5,8%, Azione al 3,3%, Italia Viva al 2% e +Europa all'1,7%.

Crescono i consensi per Giorgia Meloni. La premier raccoglie il 46,4% dei giudizi positivi, (+0,1 in una settimana e +0,4% in un mese). In salita anche le quotazioni di Antonio Tajani, vicepremier e leader di FI, salito al 39,6%, così come quelle di Giuseppe Conte al 30,4%. Il leader pentastellato ha superato la segretaria Dem Elly Schlein al 29,8 (in discesa dello 0,2%). Più indietro Matteo Salvini al 26,4%, Emma Bonino al 20%, Carlo Calenda al 19,5%, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 15,8 e Matteo Renzi al 14.