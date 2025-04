Paolo Bertolucci: "Alcaraz è in dubbio per Roma", clamoroso assist a Sinner

Manca sempre meno agli Internazionali di Roma, il torneo di tennis che inizierà il prossimo 6 maggio. Cresce soprattutto l'attesa per rivedere in campo Jannik Sinner, ormai fermo da oltre due mesi. Il numero uno al mondo ha accettato il patteggiamento con l'agenzia mondiale anti-doping. E per questo motivo si è dovuto accomodare in panchina fino alla scadenza della sospensione, prevista per il 4 maggio. Nel frattempo l'azzurro è già tornato ad allenarsi. In particolare con Jack Draper, suo grande amico e numero 6 del ranking Atp.

Sinner ha avuto anche molta fortuna. i suoi principali rivali per lo scettro di numero uno al mondo non sono riusciti a recuperare il margine necessario per spodestare l'azzurro. Zverev, dopo la finale persa a Melbourne, non si è più ripreso. Carlo Alcaraz, invece, ha vinto il torneo di Montecarlo ed è stato sconfitto in finale a Barcellona. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che sarà costretto a dare forfait a Roma.