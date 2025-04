Conclave Inter: cosa può accadere in pochissimi giorni

L’Inter non aveva la rosa per fare il triplete e non ha mai davvero pensato di averla, anche se ha ripetuto durante l’annodi volerci provare. Dunque ha peccato di hybris? No e il motivo è che, anche in caso di secondo posto in campionato e uscita di scena in Champions League, si porterà a casa qualcosa: l’aura di un top club. Aura che è composta da tre cose: 1) immagine internazionale, e l’Inter nei salotti di commenti all’estero è particolarmente apprezzata; 2) capacità di essere competitivi su un lungo periodo e in ogni competizione; 3) conti in ordine, motivo per cui si è presa molto seriamente la prima e più ricca edizione della nuova Champions League. Sono tre cose che ti permettono di attrarre giocatori di spessore e sponsor, quindi di alzare il livello competitivo in campo parallelamente al fatturato. Di crescere in modo organico, in sostanza.

ALZARE IL LIVELLO

È difficile dire e sentirsi dire una cosa del genere, infatti i dirigenti e leader nerazzurri non la dicono, ma fa parte del momento storico di questo club e del calcio in generale: ci sono stagioni che servono ad alzare il livello, l’Inter era di fronte a una di queste e ha deciso di coglierla anche senza tutti i mezzi per farlo. Ecco perché non si dispererà in caso di “zero titoli”. Non ne sarebbe felice, certo, ma non si sentirebbe sconfitta. Nessun dirigente o componente dello staff nerazzurro ha mai detto di aver costruito una corazzata, lo hanno lasciato dire ad altri e hanno accettato questa narrazione distorta. Tutti nell’Inter erano perfettamente consapevoli di avere una rosa ben costruita e ben allenata, ma imperfetta. Sapevano che sarebbero serviti un difensore, un esterno destro, un regista e un attaccante al livello dei titolari, ma non si potevano fare la scorsa estate. Si potranno fare nella prossima anche per come è andata questa stagione, anche per essere arrivati ad aprile in corsa su tutti i fronti.