Granita salata, pomodoro congelato e burrata: la ricetta che diventa un caso

Granita salata fatta con frullato di pomodoro e burrata: l'invenzione arriva dagli Usa, dove la storica ricetta della bevanda italiana è stata adattata a uno dei piatti americani più tradizionali, ovvero il toast. Alla base di questa ricetta nata su TikTok ci sono verdure, ortaggi e frutta. Il tutto viene prima congelato e poi grattugiato su una crosta di pane con burrata.

A rendere virale questa novità culinaria è stato lo chef Eitan Bernath. In un video, che ha già raggiunto migliaia e migliaia di visualizzazioni su TikTok, il cuoco grattugia una porzione di pomodoro congelato sul toast, poi ci aggiunge olio d’oliva, aceto balsamico e basilico. Non tutti, però, hanno apprezzato l'invenzione. Se qualcuno ha ritenuto addirittura geniale l’idea dello chef, qualcun altro invece ha definito questa ricetta rivoltante. “Ho sbloccato una nuova espressione facciale che non so descrivere”, ha scritto per esempio qualcuno. Qualcuno altro invece: "Perché? Mamma mia”.

A voler "provare assolutamente la nuova tendenza” è stata un'altra utente molto seguita sui social, la food creator Mads. Nel video pubblicato da quest'ultima, la si vede mentre taglia una fetta di pane di segale, ci aggiunge aglio, burrata e olio d’oliva, e infine grattugia un po’ di pomodoro congelato. Alla fine della preparazione, la giovane assaggia il piatto e con entusiasmo dice di apprezzare il sapore: “Mi piace”.

