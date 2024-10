Ucraina "nella Nato e cede territori a Mosca": lo scenario che può far capitolare Zelensky

07 ottobre 2024 a

a

a

L'Ucraina di Volodymyr Zelensky potrebbe entrare nella Nato dopo aver ceduto dei territori alla Russia di Vladimir Putin: questo lo scenario delineato dal Financial Times nelle scorse ore. "Cedere territori per ottenere l'ingresso alla Nato", si legge sul quotidiano, che cita "diplomatici occidentali". Stando alle fonti, questo potrebbe essere "l'unico gioco possibile" anche se per "gli ucraini rimane un tabù, almeno nelle dichiarazioni pubbliche".

Il Ft, poi, ha sottolineato che "né Kiev né i suoi sostenitori stanno proponendo di riconoscere la sovranità della Russia su oltre un quinto del territorio ucraino illegalmente occupato dal 2014". Piuttosto, "quello che si prospetta è una tacita accettazione che questi territori dovranno essere riconquistati attraverso vie diplomatiche in futuro anche se, comprensibilmente, questa è una questione delicata per gli ucraini, specialmente quando presentata come base per un compromesso con Mosca".

"Brigate da combattimento". Nato, il report riservato è uno choc: la guerra è imminente?

Non è tardato ad arrivare il no del presidente ucraino, che ha bocciato questo possibile scenario in un messaggio sui social senza mai citare espressamente il quotidiano britannico. La posizione di Kiev non è mai cambiata dall'inizio della guerra: in particolare, non sono proprio contemplate mutilazioni territoriali. Si punta, anzi, al recupero anche della Crimea. "Il nostro compito è garantire una pace affidabile e una sicurezza duratura per l'Ucraina - ha detto Zelensky -. Ciò è possibile solo sulla base del diritto internazionale e senza alcun commercio di sovranità o territori. Esattamente come prescritto dalla Formula di Pace".