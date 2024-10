Turkish Airlines, pilota muore in volo: terrore a bordo. Rumors: l'esito dell'ultima visita medica

09 ottobre 2024 a

Il pilota muore in volo e l'aereo, partito da Seattle e diretto a Istanbul, è costretto a un atterraggio di emergenza a New York: è successo a bordo della Turkish Airlines. A riferirlo il portavoce della compagnia di bandiera turca, Yahya Ustun, sulla piattaforma X. Il velivolo era decollato ieri sera, martedì 8 ottobre, dalla città sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Poco dopo, la tragedia.

"Il pilota del nostro Airbus 350, volo TK204 da Seattle a Istanbul, è collassato durante il volo - ha spiegato il portavoce - dopo che il primo intervento medico prestato al nostro Capitano sull'aereo si è rivelato inconcludente, la squadra di cabina composta da 1 capitano e 1 copilota ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza". Tuttavia, il pilota, 59 anni e dipendente della Turkish Airlines dal 2007, è morto prima che l'aereo atterrasse. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Non sono ancora chiari i motivi del decesso. Ustun, però, ha fatto sapere che l'uomo aveva superato a marzo una visita medica, da cui non erano emersi problemi di salute tali da impedirgli di volare. Infine, le sentite condoglianze della compagnia "ai colleghi, ai cari e alla famiglia" del pilota deceduto.

TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 9, 2024