Ucraina, "le forze di Mosca hanno preso il controllo": cosa succede nel Donetsk

La Russia avanza in Ucraina: il ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista di un villaggio nella parte orientale del Paese di Volodymyr Zelensky, una zona molto vicina alla città industriale di Kurakhovè. Le forze di Mosca adesso ne avrebbero il pieno controllo. A finire nella rete russa, in particolare, sarebbe stato il villaggio di Izmailivka, nel Donetsk, come riferito dal ministero in una nota. Questa località, già scarsamente popolata prima del conflitto, si trova a circa otto chilometri a nord di Kourakhovè. Una decina di chilometri a nord di Izmailivka, invece, si trova Selydovè, un’altra città che i soldati russi sembrano vicini a prendere.

Secondo gli osservatori del conflitto, in realtà, le forze russe sarebbero addirittura già entrate in quella località. Ancora più a nord, invece, starebbe per cadere nelle mani di Mosca la grande città di Pokrovsk, importante centro logistico per le truppe ucraine. La città era considerata più o meno sicura fino a qualche mese fa. Mentre adesso si troverebbe sotto il tiro dei soldati russi, sempre più vicini, con attacchi sempre più intensi in quell'area. Le truppe di Mosca si troverebbero a circa 8 chilometri di distanza da Pokrovsk.

Il ministero della Difesa russo, inoltre, ha fatto sapere anche di aver abbattuto 51 droni ucraini sul suo territorio la notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Diciotto sono stati intercettati nella regione di Tambov, una città a circa 400 chilometri dal confine con l’Ucraina, 16 invece nella zona della città di confine di Belgorod, come ha riferito il ministero in un comunicato su Telegram.