Donald Trump mima sesso orale con l'asta del microfono: sconcerto negli Usa

Non è la prima volta che Donald Trump si trova alle prese con un microfono che non funziona. Il tycoon si trova alle prese con una campagna elettorale estenuante. I sondaggi danno lui e Kamala Harris in perfetta parità. Ma al voto mancano solo tre giorni. Diventano perciò decisivi gli ultimi comizi, gli ultimi guizzi che possono influenzare quegli elettori indecisi a votare per il Gop e per i dem. Ieri, venerdì 1° novembre, The Donald si trovava a Milwaukee per parlare di fronte a una folla gremita. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Lui, invece, di lamentarsi e andarsene, ha avuto una trovata geniale: intrattenere il pubblico con un gesto che sta facendo molto discutere.

Il microfono non funzionava. "State scherzando? Volete prendere a pugni la gente dietro le quinte?", ha tuonato Trump. "Mi arrabbio così tanto che sono qui sopra a ribollire, a farmi il culo con questo stupido microfono - ha proseguito il tycoon -. Mi sto facendo saltare il braccio sinistro, ora mi farò saltare il braccio destro e mi farò saltare la gola, perché questa gente è stupida".

Trump ha poi inveito contro il suo ex capo di gabinetto e generale dei Marines in pensione John Kelly, prima di continuare ad agitarsi per evidenti problemi tecnici. E infine ha tenuto il microfono lontano dal leggio ed è sembrato che mimasse del sesso orale sull'asta dell'apparecchio.