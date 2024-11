Re Felipe aggredito a Paiporta? "Quanti soldi hanno donato i reali agli alluvionati", Spagna indignata

04 novembre 2024 a

Esplode un nuovo caso in Spagna dopo la brutale aggressione in strada subita dal Re Felipe VI e dal premier socialista Pedro Sanchez durante il loro sopralluogo a Paiporta, una delle zone più devastate dall'alluvione che ha messo in ginocchio la comunità valenciana.

La regina emerita Sofia di Grecia, 86 anni, mamma di Felipe e moglie del sovrano Juan Carlos I di Spagna, attraverso la Fondazione Reina Sofía ha infatti effettuato una donazione per le persone colpite dalle piogge torrenziali, che potrebbero aver lasciato nel fango addirittura oltre 2mila morti tra vittime già recuperate e dispersi. La cifra sborsata dalla Corona di Madrid, però, sta indignando ulteriormente i sudditi: si parla infatti di "appena" 50mila euro. La fondazione, forse per prevenire le polemiche, ha comunque precisato in un comunicato che si tratta di una cifra che serve a fornire cibo e prodotti di prima necessità agli alluvionati.

Intanto tiene banco la questione delle contestazioni al Re e al premier. Entrambi sono stati accolti dalla folla inferocita al grido "assassini, assassini". L'auto del socialista Sanchez, costretto letteralmente a scappare dopo essere stato colpito alle spalle con un bastone lanciato da un residente, è stata distrutta a calci e pugni e l'atto è stato rivendicato da una organizzazione di estrema destra, Revuelta.

Particolarmente dignitosa, comunque, la reazione di Felipe, addirittura raggiunto da palle di fango piovute sulla sua testa. Stando a quando emerso, il sovrano avrebbe chiesto alle sue guardie del corpo di non proteggerlo con gli ombrelli, quindi ha voluto parlare con alcuni sudditi: "Non credete a tutto ciò che viene pubblicato, perché ci sono un sacco di informazioni tossiche diffuse da molte persone interessate a questo, in modo che ci sia il caos". Tuttavia, ha aggiunto con i giornalisti, "bisogna comprendere la rabbia".

"Come possono non sentirsi così? Come possono non essere arrabbiati?", sono state le parole della sua consorte, la Regina Letizia, che ha camminato in lacrime tra i sudditi. Alcuni di loro, nel bel mezzo della furiosa contestazione a Felipe, si sono quasi scusati con lei, abbracciandola: "Non è colpa sua".