Kiev può scatenare l'inferno in Russia: le rotte dei missili e l'ultima speranza ucraina

Biden ha dato per la prima volta l’autorizzazione all’Ucraina a colpire il territorio russo con missili a lunga gittata forniti dagli Usa. La decisione a lungo richiesta da Zelensky arriva solo oggi: c’è chi ci vedrà una mossa per mettere in difficoltà Donald Trump nel suo progetto di far terminare il conflitto. In realtà, in modo meno machiavellico, Washington sta solo spiegando a Putin che non è il caso di montarsi la testa.

Il Cremlino infatti, dopo il ripristino dei contatti con l’Occidente (tramite le telefonate di Trump e Scholz), invece di volare basso ieri ha scatenato uno dei peggiori attacchi di sempre sull’Ucraina.

La Russia bombarda Sumy, strage impressionante. Usa, via libera ai missili contro il Kursk: "Chi vogliono eliminare"

In effetti, di spunti per motivare l’attacco ve ne potrebbero essere diversi: dal tentativo di Biden di voler spedire a Kiev, dal Pentagono, 6 miliardi di aiuti, sufficienti per un anno, prima dell’insediamento di Trump; alla prima manifestazione di un migliaio di russi esuli contro la guerra a Berlino; alle voci di stanchezza della spinta offensiva russa sul fronte di Zaporizhzhia; a una risposta alla telefonata di Scholz per dimostrare che il Cremlino va avanti sul suo percorso.

Comunque, sull’Ucraina si è abbattuta una pioggia di missili che avrebbe dimezzato la capacità energetica del Paese, ha spinto l’Aiea a gettare appunto un allarme sulla sicurezza nucleare “sotto pressione”, ed ha spinto addirittura la Polonia a far decollare i suoi jet da caccia. «La diplomazia telefonica non fermerà Putin», ha commentato il primo ministro polacco Donald Tusk. «L’attacco di stanotte, uno dei più grandi di questa guerra, ha dimostrato che la diplomazia telefonica non può sostituire il sostegno reale all’Ucraina da parte di tutto l'Occidente».

POTENTE ATTACCO

L’Ucraina è stata presa di mira da «uno dei più potenti» attacchi aerei mai lanciati dalla Russia, ha dichiarato ieri mattina il ministro degli Esteri ucraino, Andryi Sybiha. «Droni e missili contro città pacifiche, civili dormienti, infrastrutture essenziali», ha denunciato. «A causa di un massiccio attacco della Russia, con missili da crociera, missili balistici e droni contro siti situati, tra gli altri luoghi, nell’Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni da parte di aerei polacchi e alleati», ha fatto sapere il Comando operativo polacco sulla piattaforma di social media X. «Un massiccio bombardamento coordinato ha colpito tutte le regioni dell’Ucraina. Nel corso della notte e della mattinata, i terroristi russi hanno utilizzato droni di vario tipo, in particolare gli Shahed, ma anche missili da crociera, missili balistici e ipersonici Zirkon, Iskander e Kinzhal. In totale, circa 120 missili e 90 droni. Le nostre forze di difesa aerea hanno distrutto più di 140 di questi. L’obiettivo del nemico erano le nostre infrastrutture energetiche in tutto il Paese. Purtroppo, ci sono danni», ha dichiarato Zelensky sul suo canale Telegram. Ci sarebbero stati almeno 8 morti e 20 feriti.

Il ministro dell’Energia dell’Ucraina, German Galushchenko, ha a sua volta riferito su Telegram su «un massiccio attacco al sistema elettrico». Il sindaco di Kiev, Vitali Klitchko, ha riferito di un ferito quando un frammento di drone è caduto su un condominio della capitale. Autorità locali e media ucraini hanno riferito di numerose esplosioni in tutto il Paese, in particolare nel sud a Zaporizhzhia, Odessa, Mykolaiv e Chernihiv. Interruzioni della distribuzione di elettricità programmati hanno colpito la capitale Kiev e la sua regione e le oblast di Donetsk, in Donbass, e di Dnipropetrovsk.

Video su questo argomento "Vuole la terza guerra mondiale": Ucraina, Trump Jr. attacca Biden

MISURA PREVENTIVA

«Si tratta di una misura preventiva», ha scritto il capo dell’amministrazione regionale di Kiev, Serhii Popko. Da oggi ci saranno restrizioni energetiche. «I lavoratori del settore energetico stanno lavorando per eliminare le conseguenze al fine di riportare al lavoro le attrezzature danneggiate dal nemico il prima possibile», prova a rassicurare la società elettrica Ukrenergo, invitando a non accendere più gli apparecchi elettrici contemporaneamente. «Abbiamo visto gli orribili attacchi della notte scorsa della Russia contro l’Ucraina, con la precisa intenzione di distruggere le infrastrutture energetiche civili, con un incredibile costo di vite. Staremo al fianco dell’Ucraina fino a quando servirà», ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen da Rio de Janeiro, dove si è recata per il G20. «Sosterremo l’Ucraina questo inverno, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, ma anche in altri settori, come col finanziamento e le capacità militari. L’Ucraina può contare sudi noi». Il fatto che al G20 Putin non è potuto andare, per paura del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, potrebbe aver contribuito alla decisione per l’attacco.