Simon English scambia un batterio "mangia-carne" per un raffreddore: "Vicino alla morte"

22 novembre 2024 a

a

a

Un batterio "mangia-carne" scambiato per un banale raffreddore. È accaduto a Simon English, un 55enne ex pompiere dello Yorkshire. Quello che sembrava un banale malanno stagionale si è rivelato essere una fascite necrotizzante, una rara un’infezione batterica che distrugge i tessuti e può portare alla morte. Simon ha trascorso tre mesi in terapia intensiva, dove è stato "vicino alla morte". Qui il 55enne si è sottoposto a una colostomia per permettere alla ferita di guarire. "Sembra che uno squalo mi abbia morso il sedere", ha ironizzato ai microfoni del Daily Mail.

Tutto ha avuto inizio a fine marzo con sintomi simili a quelli di un raffreddore. Ossia febbre, tosse e stanchezza. Ma con il passare delle ore, le sue condizioni sono peggiorate. "Il giorno successivo, ho capito che qualcosa non andava - ha raccontato -. Mi sono recato in ospedale, ma le due settimane successive sono un ricordo confuso. Mi hanno dato molta morfina, ho avuto molte allucinazioni". Poi la diagnosi agghiacciante: "Dopo settimane a letto, sembravo un settantenne. Il medico mi ha detto che, se avessi aspettato ancora prima di andare in ospedale, oggi non sarei qui".

Longevità, ecco il gesto quotidiano che ti allunga la vita di 11 anni

La fascite necrotizzante infatti è nota anche come "batterio mangia-carne", in quanto è una rara infezione batterica che distrugge rapidamente i tessuti molli. La causa? Batteri come lo streptococco di gruppo A e il stafilococco. Nel caso di Simon l’infezione è partita da un piccolo taglio sul gluteo sinistro.