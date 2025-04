25 aprile, contestato Maurizio Landini: "Falla qualche manifestazione"

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, è arrivato al corteo per le celebrazioni del 25 aprile a Milano. Tantissime le persone che gli si sono avvicinate per una stretta di mano e una foto, sia membri della Cgil che cittadini in manifestazione. Il segretario generale è stato salutato dagli applausi e dal coro "ora e sempre resistenza" ma non è mancata qualche contestazione, con un alcuni cittadini che hanno gridato e "Falla qualche manifestazione!", mentre alcuni esponenti della Brigata ebraica hanno urlato "Assasini" quando Landini è passato di fianco a loro. Il segretario della Cgil parlerà dal palco in piazza Duomo dove terminerà la manifestazione. Posizionandosi in testa al corteo, si è fermato per un saluto al presidente provinciale di Anpi Milano Primo Minelli.

"Credo che nessuno di quelli che sono qui ha bevuto, sono tutti qui per manifestare e per rafforzare ancora di più la democrazia e la libertà", ha spiegato il segretario generale della Cgil al suo arrivo al corteo a Milano, a chi gli chiedeva dell'invito alla sobrietà per le celebrazioni del 25 aprile del governo.