La volta buona, Balivo indignata: "Una cosa agghiacciante"

“Sicuramente in quella fila ci sono curiosi e anche persone che non riescono a tenere in tasca i telefonini… E questa è una cosa agghiacciante": Caterina Balivo lo ha detto a La Volta Buona su Rai 1 a proposito di chi purtroppo non ha tenuto atteggiamenti dignitosi nel momento in cui ha dato il suo ultimo saluto a Papa Francesco. Poi ha aggiunto: "Scusate se mi permetto di dirlo, però alcune volte bisogna anche mantenere un po’ di contegno".

Per l'addio a Bergoglio migliaia di persone sono arrivate in massa a Roma. Proprio per questo motivo la Basilica di San Pietro nei giorni scorsi è rimasta aperta addirittura fino alle 5 del mattino. “Anche i nostri autori sono andati a mezzanotte e sono riusciti a salutarlo alle 2 e un quarto - ha spiegato la Balivo -. Questo per far capire del tempo che c’è voluto per poter salutare”.