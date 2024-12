Molinari rivela: "Ecco le bugie che hanno aizzato il grande odio per gli ebrei"

03 dicembre 2024 a

Di seguito, pubblichiamo un estratto dell’ultimo libro di Maurizio Molinari, La nuova guerra contro le democrazie (Rizzoli, pp. 240, euro 20,90)

Nella guerra d’attrito ibrida contro le democrazie un tassello particolare è l’odio contro gli ebrei. Perché l’Iran lo adopera per aumentare la pressione contro Israele, trasformando l’assedio militare in un’offensiva ideologica globale, e perché la Russia si giova dell’ondata di intolleranza contro gli ebrei nel quadro dell’«operazione Scompiglio» tesa a far implodere dal di dentro i Paesi democratici, fomentando ogni tipo di conflitti e divisioni. C’è dunque un legame fra l’attacco del 7 ottobre, l’impennata di attacchi antiebraici in Europa e il tentativo di Iran e Russia di sfruttare tale fenomeno per trarre vantaggio nella sfida contro l’Occidente. (...)

